Israel afirma que destruiu ‘sede da segurança interna’ do Irã

Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, informou sobre as ações depois de o Exército anunciar ataques em Teerã, a capital

Menahem KAHANA / AFP Katz prometeu "atingir o regime dos aiatolás em qualquer lugar que esteja"



O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, assegurou nesta quarta-feira (18) que os aviões da Força Aérea destruíram a “sede de segurança interna” do Irã, pouco depois de o Exército anunciar ataques em Teerã, a capital. “Os aviões da Força Aérea acabaram de destruir a sede de segurança interna do regime iraniano, o principal braço de repressão do ditador iraniano”, disse Katz em comunicado, prometendo “atingir o regime dos aiatolás em qualquer lugar que esteja”.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias