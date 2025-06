Israel anuncia morte do líder da milícia terrorista que sequestrou Shiri Bibas e seus filhos

‘O terrorista que se infiltrou no kibutz Nir Oz em 7 de outubro de 2023, foi um dos líderes do massacre brutal e esteve diretamente envolvido no sequestro e assassinato de Shiri, Ariel e Kfir Bibas’, afirmou o Exército israelense

Hostages Family Forum via AP Os corpos dos Bibas foram entregues a Israel durante a trégua do início deste ano



O Exército de Israel anunciou neste sábado (7) a morte de Asad Abu Sharaiya, líder da milícia terrorista Brigadas Mujahideen, a quem responsabilizou pelo sequestro e a morte de Shiri Bibas, uma israelense de ascendência argentina e peruana, e seus dois filhos pequenos, Ariel e Kfir.

De acordo com as forças israelenses, Abu Sharaiya foi morto esta manhã em um ataque israelense contra a Cidade de Gaza. “O terrorista que se infiltrou no kibutz Nir Oz em 7 de outubro de 2023, foi um dos líderes do massacre brutal e esteve diretamente envolvido no sequestro e assassinato de Shiri, Ariel e Kfir Bibas”, afirmou o Exército israelense em um comunicado.

Israel também atribuiu às Brigadas Mujahideen o sequestro e a morte de outros dois israelenses, cujos corpos foram recuperados esta semana em Gaza, Gad Haggai e Judi Lynn Weinstein Haggai, e também de Nattapong Pinta, um cidadão tailandês cujo corpo foi recuperado na sexta-feira.

Segundo o Exército israelense, as Brigadas Mujahideen desconheciam os planos do Hamas antes dos ataques de 7 de outubro, mas aproveitaram a situação para atuar como uma “extensão” do grupo islâmico e cometer assassinatos e sequestros em Israel.

Além de Abu Sharaiya, as forças israelenses também mataram um combatente do mesmo grupo, identificado como Mahmoud Muhammad Hamid Kuhail, a quem acusaram de ser um dos responsáveis ​​por manter Shiri e seus filhos em cativeiro.

Os familiares dos Bibas agradeceram aos soldados israelenses por arriscarem suas vidas e disseram que a notícia lhes trouxe “um mínimo de paz, sabendo que esses assassinos desprezíveis não farão mal a mais nenhuma família”, em um comunicado compartilhado pelo Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos. Os corpos dos Bibas foram entregues a Israel durante a trégua do início deste ano, enquanto o marido de Shiri e pai das crianças, Yarden Bibas, foi libertado vivo.

