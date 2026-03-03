Israel anuncia que ‘tomará o controle’ de novas posições no Líbano
Ministro da Defesa afirma que medida é ‘tática’ e visa impedir ataques do Hezbollah; escalada ocorre após ofensiva conjunta de EUA e Israel contra o Irã
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou que o Exército “tomará o controle” de novas posições no Líbano, após iniciar, na segunda-feira, uma campanha de bombardeios contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.
“O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu autorizamos o Exército israelense a avançar e tomar o controle de posições estratégicas adicionais no Líbano, para impedir ataques contra as localidades israelenses de fronteira”, afirmou o ministro em um comunicado.
O Exército israelense anunciou que seus soldados estão mobilizados em “vários pontos” do sul do Líbano.
“Não é uma operação terrestre. É uma medida tática (…) destinada a garantir a segurança do nosso povo”, explicou à imprensa estrangeira o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz internacional das Forças Armadas.
“Posicionamos soldados na zona de fronteira, em pontos adicionais, para defender nossos civis e impedir que o Hezbollah os ataque”, afirmou o porta-voz.
O Exército israelense mantinha militares em cinco posições consideradas estratégicas no território libanês desde o cessar-fogo de novembro de 2024.
O Oriente Médio está em guerra desde sábado, quando Estados Unidos e Israel iniciaram uma campanha militar conjunta no Irã, que matou, entre outros, o líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei.
Teerã respondeu com bombardeios em todo o Golfo e contra Israel.
*AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.