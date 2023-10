Israel ataca 300 alvos do Hamas durante operação por terra em Gaza

Forças israelenses divulgam vídeo da ação, que teve tiros, explosões e prédios destruídos

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Soldados israelenses se preparam para incursões terrestres perto da fronteira com Gaza



As Forças de Defesa de Israel disseram nesta terça-feira, 31, ter atacado 300 alvos ligados ao grupo terrorista palestino Hamas. De acordo com o Exército, entre os alvos atingidos estão postos de mísseis antitanque, postos de lançamento de foguetes e complexos terroristas dentro de túneis subterrâneos. Na rede social X (antigo Twitter), as forças israelenses divulgaram um novo vídeo que mostra a atuação das tropas por terra dentro da Faixa de Gaza (assista abaixo). As imagens mostram que a ação teve tiros, explosões e prédios destruídos. Além disso, em comunicado, os militares afirmaram que as tropas que executam a operação por terra mataram terroristas do Hamas. Nesta segunda-feira, 30, Israel matou dezenas de combatentes do Hamas durante confrontos noturnos em Gaza. Segundo um comunicado militar, um caça atacou um edifício “com mais de 20 terroristas do Hamas em seu interior”. Um avião também bombardeou um ponto de lançamento de mísseis antitanques na área da Universidade de Al Azhar, local que fica no centro da cidade de Gaza e é um alvo dos ataques de Israel desde 7 de outubro. O Exército israelense também afirmou, na segunda, que bombardeou mais de 600 alvos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo depósitos de armas, dezenas de posições de lançamentos de mísseis antitanque, além de esconderijos, e nesses ataques mataram dezenas de terroristas que estavam entrincheirados em edifícios e túneis e que tentaram atacar os soldados.

Durante esses ataques, as forças israelenses informaram que quatro líderes do grupo islâmico palestino Hamas foram mortos na Faixa de Gaza, entre eles um comandante das suas forças navais. “De acordo com o serviço de inteligência das Forças de Defesa de Israel e do Serviço de Inteligência Interna (Shin Bet), as tropas israelenses mataram quatro proeminentes milicianos do Hamas nas últimas horas”, informou na segunda um comunicado militar. Os falecidos, segundo o comunicado, são Yamil Baba, comandante das forças navais do Hamas; Muhamad Safadi, comandante de uma unidade de mísseis antitanque; Muwaman Hiyazi, um destacado miliciano encarregado do lançamento de mísseis antitanque, e Muhamad Awdalah, um miliciano do “departamento de produção” do grupo islâmico. As mortes desses comandantes se somam aos outros 11 que já foram abatidos desde o começo da guerra.