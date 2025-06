Israel bate recorde de exportação de arma pelo quarto ano seguido 

Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, comentou que isso foi um ‘resultado direto’ das ofensivas contra o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano; mais da metade das remessas foram para países europeus

Maayan Toaf/EFE/GPO Benjamin Netanyahu, premiê de Israel



Israel exportou mais armas e equipamentos de defesa do que nunca em 2024, totalizando US$ 14,795 bilhões, anunciou o Ministério da Defesa do país em comunicado nesta quarta-feira (4). O valor é 13% maior do que o alcançado em 2023 e marca o quarto ano consecutivo em que a indústria de armas do país bate um recorde de exportação, acrescentou o comunicado. Mais da metade das remessas foram para países europeus, detalhou a pasta. De fato, a porcentagem de exportações para a Europa aumentou de 35% em 2023 para 54% do total. “Notavelmente, a exportação de mísseis, foguetes e sistemas de defesa aérea alcançou um novo marco significativo, representando 48% do volume total de negócios, em comparação com 36% em 2023”, diz o relatório.

As exportações de satélites e sistemas espaciais também cresceram (8%). Drones e aeronaves não tripuladas foram responsáveis por 1% do total das exportações. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, comentou que isso foi um “resultado direto” das ofensivas contra o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, os houthis no Iêmen e o regime dos aiatolás no Irã, já que “o mundo reconhece a força de Israel e busca ser seu aliado”. Já em novembro de 2024, Israel anunciou que as vendas de armas e material de defesa desde o início da ofensiva contra a Faixa de Gaza, em outubro de 2023, atingiram um recorde.

O anúncio foi feito depois que o Ministério da Defesa espanhol ordenou a suspensão da licença de uma empresa israelense para fabricar 168 sistemas de mísseis antitanque Spike LR2 na Espanha para equipar o exército. A compra e venda de armas com Israel está no centro do debate político espanhol, pois o governo insiste que, desde 7 de outubro de 2023, o dia do ataque do Hamas, nenhuma operação foi autorizada. No entanto, um relatório do Centro Delás de Estudos para a Paz, baseado em bancos de dados de comércio de armas, revelou em maio que a Espanha importou 36,7 milhões de euros em armas, tanques e outros materiais de guerra de Israel desde o início da ofensiva em Gaza.

*Com informações da EFE

