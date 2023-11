Israel bombardeia entrada de hospital em Gaza e deixa ao menos 13 mortos 26 eridas

Forças israelenses justificaram ataque afirmando que ambulância transportava terroristas do Hamas

AFPTV STRINGER / AFP / AFPTV Homem carrega uma menina ferida enquanto tenta se afastar de uma ambulância atingida pelo ataque



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza confirmou nesta sexta-feira, 3, a morte de ao menos 13 pessoas em um ataque aéreo feito por Israel na entrada do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza. Outras 26 pessoas ficaram feridas. O bombardeio aconteceu na entrada do local no momento em que ambulâncias transportavam feridos que seriam transferidos para o Egito. “Pedimos à comunidade internacional que responsabilize as forças de ocupação por esse crime contra a equipe médica e as ambulâncias”, disse o comunicado do Ministério da Saúde. Momentos antes, a pasta havia comunicado que “em vista da necessidade urgente de salvar as vidas dos feridos, pedimos a todos que cumpram suas responsabilidades e anunciamos que um comboio de ambulâncias será deslocado com um grande número de feridos para transferi-los para o sul da Faixa de Gaza”. De acordo com o órgão, por conta do crescente número de feridos, o Hospital Al Shifa não possui mais estrutura para cuidar dessas pessoas. As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que a ambulância estava sendo usada por um “grupo terrorista do Hamas em uma zona de combate” e que “vários terroristas do Hamas foram mortos no ataque”. O Exército de Israel informou que posteriormente divulgará mais detalhes com “provas” de que o Hamas tem utilizado ambulâncias para transportar agentes e armas.