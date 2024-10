Israel bombardeia seis escolas na Faixa de Gaza na mesma semana

Forças de Defesa israelenses alegaram que combatentes inimigos usavam a escola para ‘planejar e executar ataques terroristas contra as tropas locais’

EFE/EPA/MOHAMMED SABER Na véspera do aniversário da guerra na Faixa de Gaza, o número total de palestinos mortos no enclave chegou a 41.870



As Forças de Defesa de Israel (FDI) bombardearam neste fim de semana a escola Khalifa bin Zayed em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, o segundo colégio a ser atingido por aviões israelenses no sábado e o sexto nesta semana. “As forças aéreas realizaram um ataque de precisão contra os terroristas do Hamas que operavam em um centro de comando” instalado na escola, informou um comunicado militar. Até o momento, nem os serviços de emergência da Faixa de Gaza nem a imprensa palestina forneceram informações sobre se o ataque resultou em fatalidades, embora esses centros geralmente abriguem refugiados da guerra, já que 90% da população do enclave está deslocada.

As Forças de Defesa de Israel alegaram que combatentes inimigos usavam a escola para “planejar e executar ataques terroristas contra as tropas e o Estado de Israel”. Além disso, garantiram ter tomado medidas para mitigar os danos aos civis, como costumam informar ao bombardear locais protegidos pelo direito internacional humanitário, como escolas ou hospitais. Este é o sexto bombardeio a uma instituição de ensino – a maioria convertida em abrigos para pessoas deslocadas – nesta semana. Horas antes, Israel bombardeou a escola Ibn Rushd e a mesquita do Hospital dos Mártires de Al Aqsa em Deir al-Balah, no centro de Gaza, matando 26 pessoas até agora em um dos ataques mais violentos dos últimos dias.

Na noite de sexta-feira para sábado, os militares atacaram outra escola na mesma cidade, matando pelo menos uma pessoa. Israel alegou ter atacado um “centro de comando do Hamas” instalado na escola Ahmad Al Kurd, no centro de Gaza, embora a imprensa local não tenha conseguido especificar se era a mesma escola. Na quarta-feira, a Israel realizou ataques aéreos contra uma escola pertencente à agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) no campo de refugiados de Nuseirat, também no centro de Gaza, matando mais quatro pessoas e ferindo outras 15.

Outras sete pessoas foram mortas na escola Shejaiya, na Cidade de Gaza, na terça-feira, também administrada pela UNRWA. Na segunda-feira, Israel bombardeou a escola Ja’far al-Mansur, também localizada em Beit Lahia, matando pelo menos mais dois palestinos. No dia anterior, Israel já havia bombardeado outra escola na cidade, deixando quatro mortos. Ao todo, cerca de 40 pessoas foram mortas durante a semana em decorrência desses ataques. Na véspera do aniversário da guerra na Faixa de Gaza, o número total de palestinos mortos no enclave chegou a 41.870 – a maioria mulheres e menores de idade – e o número de feridos totaliza 97.166.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte