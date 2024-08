Israel bombardeia Sul do Líbano em resposta ao Hezbollah

De acordo com informações da mídia libanesa, aproximadamente 40 ataques aéreos foram registrados na região

Na madrugada deste domingo (25), Israel realizou uma série de bombardeios no sul do Líbano, em resposta a indícios de que o grupo terrorista Hezbollah estava se preparando para realizar “grandes ataques”. De acordo com informações da mídia libanesa, aproximadamente 40 ataques aéreos foram registrados na região, intensificando a tensão entre os dois lados. O exército israelense emitiu um aviso para os residentes do sul do Líbano, recomendando que deixassem suas casas. A comunicação oficial destacou que as forças armadas estavam atentas aos movimentos do Hezbollah, que poderiam culminar em ações ofensivas contra Israel.

Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, expressou preocupação com a iminência de ataques em larga escala por parte do Hezbollah. Ele alertou a população israelense para que permanecesse vigilante e atenta às orientações das autoridades, uma vez que a situação pode evoluir rapidamente. Hagari também mencionou que o Hezbollah poderia utilizar uma variedade de armamentos, incluindo foguetes, mísseis e drones, em suas ações contra Israel.

