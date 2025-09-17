Israel bombardeia único hospital pediátrico da Cidade de Gaza

‘Os andares superiores do Hospital Al Rantisi foram atacados em três ocasiões, com poucos minutos de diferença entre cada ataque’, informou o Ministério da Saúde

Reprodução/AFP Fontes na Faixa indicaram à Agência EFE que os ataques contra o centro de saúde foram realizados com drones



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza denunciou nesta quarta-feira (17) um bombardeio lançado por Israel na noite passada contra o Hospital Al Rantisi, na Cidade de Gaza, o único especializado em pediatria que funciona na capital do enclave. “Os andares superiores do hospital foram atacados em três ocasiões, com poucos minutos de diferença entre cada ataque”, garantiu a pasta de Saúde de Gaza em comunicado. Fontes na Faixa indicaram à Agência EFE que os ataques contra o centro de saúde foram realizados com drones.

No momento do ataque, o hospital tinha 80 pacientes em tratamento, especificou o Ministério da Saúde, dos quais 40 deixaram o centro após o bombardeio. “Quarenta pacientes e seus acompanhantes permanecem lá, junto com 12 pacientes em terapia intensiva e 30 membros da equipe hospitalar”, disseram as autoridades. A pasta de Saúde do enclave não divulgou números de feridos ou mortos pelo ataque.

O Hospital Al Rantisi é o último centro com especialidade em pediatria que resta na capital e oferece serviços de oncologia, diálise e outras especialidades em doenças respiratórias e digestivas. O centro, assim como o restante dos hospitais em funcionamento na capital, sofria uma grave saturação devido à ofensiva israelense contra a cidade. No final de agosto, antes que Israel intensificasse ainda mais os bombardeios contra a capital e iniciasse sua operação terrestre, o Hospital Al Rantisi já se encontrava em 210% de sua capacidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uma comissão independente da ONU, relatores de direitos humanos, organizações internacionais e um número crescente de países qualificam como genocídio a ofensiva militar israelense contra a Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, durante a qual já foram mortas cerca de 65.000 pessoas, das quais 19.000 eram menores de idade.

*Com informações da EFE