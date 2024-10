Israel confirma a morte de oito soldados durante confrontos no Líbano

Hezbollah anunciou que estava lutando contra um grupo de soldados israelenses ‘infiltrados’ na cidade de Maron al Ras, no sul, perto da linha divisória comum, e sugeriu que causou mortes nas tropas inimigas

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Exército de Israel referiu-se pela primeira vez nesta quarta-feira ao desenvolvimento de combates à curta distância no sul do Líbano



O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (2) que oito soldados foram mortos desde que suas tropas entraram no Líbano na terça-feira (1º) para realizar uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah. Após ter anunciado a morte do soldado Eitan Itzhak Oster, um novo comunicado militar incluiu os nomes de outros sete combatentes: os capitães Harel Etinger e Itai Ariel Giat, de 23 anos; os sargentos de primeira classe Noam Barzilay, 22, e Or Mantzur e Nazar Itkin, 21, e os sargentos Ido Broyer e Almken Terefe, de 21 anos.

Ettinger, Giat, Barzilai, Mantzur, Itkin e Oster faleceram em combates corpo a corpo contra os terroristas do Hezbollah em uma cidade no sul do Líbano, segundo o jornal “The Times of Israel”. Já Terefe e Broyer perderam a vida em outro ataque. O Exército referiu-se pela primeira vez nesta quarta-feira ao desenvolvimento de combates à curta distância no sul do Líbano, onde até agora só se falava em bombardeios.

O Hezbollah, por sua vez, anunciou em um comunicado pela manhã, também pela primeira vez, que estava lutando contra um grupo de soldados israelenses “infiltrados” na cidade de Maron al Ras, no sul, perto da linha divisória comum, e sugeriu que causou mortes nas tropas inimigas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos