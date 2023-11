Israel confirma ataque a escola em Gaza para matar comandante do Hamas

Segundo fontes do governo da Faixa de Gaza, número de vítimas no ataque pode chegar a até 50; israelenses acusam Hamas de usar civis como ‘escudo humano’

EFE/NEIL HALL Ataque aconteceu nesta sexta-feira, 10, e foi confirmado por Israel neste sábado, 11



O Exército de Israel confirmou um ataque contra uma escola em Gaza realizado na sexta-feira, 10, afirmando que a ofensiva tinha como objetivo matar Ahmed Siam, comandante do Hamas. A confirmação do ataque aconteceu neste sábado, 11. Segundo fontes de Gaza, dezenas de pessoas morreram neste ataque. “Com base em informações precisas da inteligência do Exército e do Serviço de Inteligência Interna (Shin Bet), e com as instruções de tropas terrestres do Exército, aeronaves do Exército atacaram Ahmed Siam, comandante da companhia Naser Radwan da organização terrorista Hamas”, disseram as Forças de Defesa de Israel. De acordo com o Exército, o Siam manteve mil habitantes de Gaza como reféns no Hospital Al Rantisi há dois dias, impedindo a sua saída para o sul da Faixa. “O Exército matou Ahmed Siam enquanto ele estava escondido na escola Al Buraq, onde outros terroristas sob o seu comando também se escondiam”, continuaram as Forças Armadas, reafirmando que o grupo estaria usando civis como “escudo humano”. Segundo disse à Agência EFE uma fonte do governo de Gaza, o número de vítimas no ataque à escola, onde se refugiavam deslocados internos, poderá chegar aos 50. Por sua vez, o diretor do Hospital de Shifa de Gaza disse que houve ao menos 25 mortes cujos corpos chegaram ao centro médico.

*Com informações da EFE