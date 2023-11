Israel culpa Hamas pelo atraso na saída de brasileiros pela Faixa de Gaza

Grupo terrorista palestino suspendeu a evacuação de estrangeiros por Gaza na tarde deste sábado, 4; Itamaraty diz que brasileiros deixarão a região até a quarta-feira, 8

EDUARDO MUNOZ;EFE/EPA Grupo protesta contra o Hamas em frente à sede da ONU nos Estados Unidos



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

A Embaixada de Israel no Brasil afirmou neste sábado, 4, por meio de nota oficial, que o grupo terrorista Hamas está impedindo a saída de cidadãos brasileiros pela Faixa de Gaza para o Egito. “O Hamas é uma organização terrorista que sequestra, massacra, estupra e tortura centenas de pessoas de muitas nacionalidades. Essa organização assassina provou repetidamente que seus relatórios não são confiáveis”, inicia o comunicado. “O Hamas está atrasando a saída de estrangeiros da Faixa de Gaza e os utiliza de maneira desumana para se apresentarem como vítimas. O Estado de Israel está fazendo absolutamente tudo que pode e que está ao seu alcance para que todos os estrangeiros deixem a Faixa de Gaza o mais rapidamente possível. Qualquer outra afirmação está errada e é fruto de fake news ou desinformação sobre essa complexa e desumana situação criada exclusivamente pelo Hamas”, afirma a embaixada. Na manhã deste sábado, como parte do acordo entre Israel, Egito e Hamas, mais 599 estrangeiros foram autorizados a deixar Gaza em direção ao Egito. Os brasileiros, no entanto, ainda não conseguiram liberação para deixar o local. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a previsão para que os brasileiros sejam repatriados é até a próxima-feira, 8. Logo no início da noite deste sábado, um funcionário que trabalha na fronteira de Rafah afirmou que o Hamas suspendeu a passagem de estrangeiros em retaliação à Israel. “Nenhum titular de passaporte estrangeiro poderá sair da Faixa de Gaza até que os feridos que precisam ser evacuados dos hospitais no norte da Faixa possam ser transportados pela passagem de Rafah até o Egito”. De acordo com o funcionário, que preferiu não se identificar, o motivo para essa suspensão seria o fato de que Israel se recusa a evacuar palestinos feridos para receberem tratamento em hospitais do Egito.