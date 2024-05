Israel e Hamas negociam trégua que prevê libertação de todos os reféns israelenses em troca de mais de mil presos palestinos

Se o grupo islâmico aprovar a proposta, será aplicado o documento proposto pelo Egito, que contém duas etapas

JACK GUEZ / AFP Fronteira sul de Israel com a Faixa de Gaza em 19 de março de 2024 mostra uma vista de edifícios destruídos no território palestino após bombardeios em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo militante Hamas



A poucos dias de completar sete meses do conflito entre Israel e Hamas, uma proposta de paz está sendo negocia entre as partes e prevê a troca de todos os reféns israelenses nas mãos do grupo islâmico em troca da libertação de 1.290 palestinos mantidos em penitenciárias israelenses, segundo informaram fonte egípcias, que desde o começo tem sido um mediador da guerra. “Se aprovado pelo Hamas, será aplicado o documento proposto pelo Egito (…), que contém duas etapas; a primeira inclui a libertação dos (reféns) civis detidos, mulheres e crianças, sem exceção, em troca da libertação de 990 prisioneiros palestinos”, disseram as fontes, que pediram anonimato devido à delicadeza do tema.

Nesta primeira fase, “a resistência (o Hamas e outros grupos palestinos) identificará 100 (dos 990 prisioneiros)”, enquanto “os deslocados do norte” regressam às suas casas e “aumenta o volume de ajuda que entra na Faixa”, acrescentaram. As fontes destacaram também que na segunda fase “os demais detidos pelo Hamas e outros grupos serão libertados em troca da libertação de 300 prisioneiros palestinos”. O jornal libanês “Al Akhbar”, próximo do grupo xiita Hezbollah, publicou nesta quarta-feira um documento que afirma ser o “texto da proposta” entregue pelo Egito ao Hamas, sobre a qual se espera a resposta do grupo islâmico palestino.

Esta proposta prevê a libertação de todos os reféns israelenses detidos em Gaza, incluindo militares e os mortos, em troca da retirada israelense do enclave e do início da sua reconstrução, segundo o jornal. A publicação libanesa afirmou ainda que a iniciativa inclui uma pausa nos combates em três fases, com a duração de 124 dias, nas quais seria aplicada uma cessação das operações militares em paralelo com um aumento da ajuda humanitária aos palestinos.

*Com informações da AFP