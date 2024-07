Israel enviará delegação para negociar libertação de reféns em Gaza

Estados Unidos acreditam que exista uma ‘oportunidade significativa’ de chegar a um acordo para um cessar-fogo no enclave palestino

EFE/EPA/KENA BETANCUR Exército de Israel estima que 116 pessoas permanecem detidas em Gaza, 42 das quais teriam morrido



Israel enviará uma delegação para negociar a libertação dos reféns detidos em Gaza, informou, nesta quinta-feira (4), o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dia depois de o movimento islamista Hamas ter indicado que havia comunicado novas “ideias” aos mediadores para acabar com a guerra. “O primeiro-ministro informou ao presidente Joe Biden da sua decisão de enviar uma delegação para continuar as negociações para a libertação dos reféns”, disse o gabinete do chefe do governo israelense em um comunicado, sem especificar a data ou local dessas discussões. O Exército de Israel estima que 116 pessoas permanecem detidas em Gaza, 42 das quais teriam morrido. “Ele reiterou que Israel está acima de tudo determinado a colocar fim à guerra apenas se cumprirem todos os seus objetivos”, acrescentou. Os Estados Unidos acreditam que Israel e Hamas têm uma “oportunidade significativa” de chegar a um acordo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns.

Os últimos elementos enviados pelo movimento islamista palestino “fazem avançar o processo e poderiam proporcionar a base necessária para concluir um acordo”, embora “isso não significa que o pacto será concluído nos próximos dias” porque resta “muito trabalho a fazer em certas fases de aplicação” do mesmo, disse um funcionário do alto escalão americano, que pediu anonimato. Na quarta-feira, o Hamas afirmou que comunicou aos países mediadores novas “ideias” para acabar com a guerra na Faixa de Gaza, depois de quase nove meses. O movimento islamista palestino, que governa Gaza desde 2007, disse que discutiu negociações com autoridades do Catar e do Egito e manteve contatos com a Turquia. Israel disse que estava “avaliando” os “comentários” do Hamas sobre um acordo para a libertação dos reféns detidos em Gaza e que enviaria sua resposta aos mediadores.

