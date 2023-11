Israel oferece recompensa em troca de infirmações sobre os reféns: ‘Contribuição financeira e futuro melhor’

Balanço israelense apontam que 238 pessoas foram sequestradas pelo Hamas; apenas 4 mulheres foram libertadas desde o começo da guerra

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Pessoas seguram placas com imagens dos reféns do Hamas em demonstração de suporte a Israel



As Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês), estão oferecendo recompensa para aqueles que tiverem informações sobre os reféns do Hamas. Segundo o último balanço, são 238 pessoas sequestradas desde 7 de outubro. Nos panfletos que estão sendo jogados na Faixa de Gaza está escrito: “Se tiverem informações fiáveis ​​sobre o paradeiro dos raptados, vivos ou mortos – damos-lhes a oportunidade de informar sobre isso. Garantimos a você e sua família uma recompensa financeira e um futuro melhor”. A informação foi compartilhada por uma jornalista local, Sapir Lipkin, que compartilhou nas redes sociais vídeo dos panfletos sendo disponibilizados e uma foto em que mostrava o conteúdo do material. Desde que o Hamas atacou Israel, apenas 4 reféns, sendo quatro mulheres, duas de nacionalidade norte-americana e duas israelenses, foram libertadas. Nesta quarta-feira, 1, o grupo islâmico informou que sete pessoas sequestradas, sendo três delas estrangeiras, foram mortas em decorrências dos constantes bombardeis na região. Nesta quarta, também foi a primeira vez que a passagem de Rafah, entre o Egito e o enclave palestino, foi aberta para a liberação de estrangeiros que estão na fronteira e alguns palestinos que estão feridos. Eles vão receber atendimento médico no Egito. Segundo os egípcios, 335 estrangeiros e 76 feridos. A guerra que completa um mês em seis dias, já deixou mais de 10 mil mortos. Saúde do movimento islamita palestino, são 8.796 mortos no enclave, dos quais 3.648 das vítimas fatais são menores de idade. O número de feridos é de 22.219 pessoas ficaram feridas. No lado israelense, são 1.400 mortos.