Israel volta a bombardear escola em Gaza que abrigava deslocados

Ataque ocorreu em escola administrada pela agência da ONU para refugiados palestinos; exército isralenese diz que bombardeou grupo de terroristas

MOHAMMED SABRE/EFE/EPA Escola danificada da UNRWA após um ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Al Nuseirat



Israel realizou o quinto bombardeio em oito dias a uma escola na Faixa de Gaza, segundo relatos de moradores locais. O ataque ocorreu em uma escola administrada pela agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA), situada no campo de Nuseirat. Esta mesma escola já havia sido alvo de bombardeios anteriores. A Defesa Civil da Faixa de Gaza confirmou a morte de 15 pessoas no ataque. De acordo com moradores, várias vítimas, incluindo crianças, foram levadas para hospitais próximos. O Exército israelense declarou que a força aérea bombardeou um grupo de terroristas que operava nas proximidades da escola, que estaria sendo utilizada como esconderijo e base para ataques contra tropas israelenses.

*Com informações da AFP

