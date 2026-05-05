Israel volta a prolongar prisão de Thiago Ávila e ativista espanhol-palestino

Tanto o brasileiro, quanto Saif Abu Keshek foram capturados a bordo da flotilha Global Sumud; no domingo (3), Tel Aviv havia prolongado a detenção até esta terça (5)

ILIA YEFIMOVICH / AFP Agentes de segurança escoltam o ativista brasileiro Thiago Ávila até um tribunal em Ashkelon, no domingo (3)



Um tribunal israelense prolongou até domingo (10) a prisão de dois ativistas da flotilha para Gaza, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek, presos na semana passada perto da costa da Grécia, informou nesta terça-feira (5) uma de suas advogadas.

Thiago Ávila e Saif Abu Keshek compareceram nesta terça-feira pela segunda vez a um tribunal em Ashkelon, a 60 quilômetros de Tel Aviv. Eles chegaram com os pés algemados, conforme observado por um jornalista da AFP presente no local.

Os dois foram levados a Israel depois que foram capturados a bordo da flotilha Global Sumud, que pretendia romper o bloqueio naval israelense da Faixa de Gaza.

“O tribunal concedeu um segundo adiamento (…) de seis dias, o que significa que a próxima audiência será no domingo”, disse Hadeel Abu Salih, advogada da organização israelense de direitos humanos Adalah, que representa os ativistas.

“O tribunal deu à polícia o que ela pediu e concedeu luz verde para continuar com esta medida ilegal”, afirmou, denunciando que os dois ativistas sofrem “tortura psicológica” durante a detenção.

Israel acusa os dois ativistas de vínculos com o movimento islamista palestino Hamas, o que ambos negam.

No domingo (3), os tribunais israelenses já haviam validado uma primeira prorrogação de dois dias de sua detenção.

A ONG Adalah, que conseguiu visitá-los, denunciou os “maus-tratos” que eles supostamente sofreram na prisão, acusações rejeitadas pelas autoridades israelenses.

A Espanha e o Brasil exigiram a libertação de Keshek e Ávila.

‘Nenhuma prova’

Segundo a advogada, a prorrogação foi concedida após a polícia solicitar mais tempo para interrogá-los. “Vemos isto como uma tentativa de criminalizar qualquer demonstração de solidariedade com o povo palestino e qualquer tentativa de romper o cerco ilegal a Gaza”, afirmou. A ONG planeja recorrer da decisão a um tribunal distrital.

O governo espanhol expressou indignação com as prisões e classificou a medida como “ilegal” e “inaceitável”. Além disso, por meio do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que Israel não apresentou “nenhuma prova” dos vínculos com o Hamas, que governa Gaza.

A flotilha era inicialmente composta por cerca de 50 embarcações e, segundo seus organizadores, tinha como objetivo romper o bloqueio israelense ao território palestino devastado pela guerra, onde o acesso à ajuda humanitária permanece severamente restrito.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirma que os dois ativistas têm vínculos com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior (PCPA), uma organização sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Washington acusa PCPA de “agir clandestinamente em nome do” Hamas.