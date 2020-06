Itália tem 60 novas mortes por Covid-19; total de óbitos ultrapassa 33 mil

Fabio Frustaci/EFE A Itália é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus no mundo



A Itália confirmou 60 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 33.475 o número de vítimas desde que a emergência começou no país, no dia 21 de fevereiro, de acordo com os últimos dados divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Defesa Civil local.

Em relação ao domingo, 178 novos casos do novo coronavírus foram registrados – quase um terço na região da Lombardia (norte) – e já existem 233.197 infecções confirmadas desde fevereiro.

A Defesa Civil indicou que as infecções das últimas 24 horas são o número mais baixo desde 26 de fevereiro, mas é necessário levar em conta que, desde domingo, já foram efetuados cerca de metade dos testes habituais.

Nas últimas 24 horas, 848 pessoas foram curadas na Itália e o número de pacientes atuais foi reduzido em 708, para 41.367 pacientes.

A Itália iniciou seu desconfinamento desde o dia 4 de maio e na próxima quarta abrirá suas fronteiras com os países da União Europeia, na tentativa de reativar o turismo tão afetado durante a crise do coronavírus.

O ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, anunciou que essa medida não atenderá aos países que impõem restrições de entrada aos cidadãos italianos, com base no princípio da reciprocidade.

*Com informações da EFE