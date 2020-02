Itália atualiza número de casos do coronavírus: 14 confirmados; 250 em observação

Coronavírus na Itália: sobe para 14 número de casos confirmados no país



Autoridades italianas confirmaram nesta sexta-feira (21) que 14 pessoas estão com o novo coronavírus no norte do país e outras 250 se encontram em observação para comprovar se contraíram a doença provocada pelo Covid-19 inicialmente detectado na China.

Esses casos se somam a outros três já conhecidos, de dois turistas chineses e um italiano repatriado de Wuhan que estão internados em Roma.

O consultor de Saúde da Lombardia, Giulio Gallera, disse em entrevista coletiva que há 14 pessoas infectadas na região, enquanto o ministro da Saúde, Roberto Speranza, informou que há outros dois pacientes em Veneto que estão sendo examinados e que ainda não foram “confirmados” com Covid-19.

O governador de Veneto, Luca Zaia, explicou que essas duas pessoas são idosas e que uma delas está “em estado crítico em tratamento intensivos”. Além disso, há pelo menos 250 pessoas na Lombardia que foram colocadas sob observação, a maioria delas enfermeiros, médicos e pessoas que estiveram em contato com algum dos infectados, acrescentou Gallera.

O primeiro paciente é um homem de 38 anos da cidade de Codogno, cerca de 60 quilômetros a sudeste de Milão, que as autoridades acreditam que possa ter contraído o coronavírus após jantar com um amigo que voltou da China e testou negativo nos exames.

De acordo com o virologista Giorgio Palù, é possível que este homem que viajou da China tivesse uma quantidade clinicamente insignificante de coronavírus no corpo no momento dos exames, mas que já tinha sido infectado.

A segunda paciente é a esposa do homem de 38 anos, grávida de oito meses, e há uma terceira pessoa que foi internada no hospital com sintomas de pneumonia depois de praticar esportes com essa mulher.

Três outros pacientes estiveram em um bar em Codogno, cujo dono é pai do homem que praticou esporte com a esposa do primeiro paciente, e pelo menos cinco outros são profissionais de saúde.

As autoridades de Lombardia pediram aos residentes de nove municípios para que fiquem em casa temporariamente. Escolas, restaurantes, empresas e instalações esportivas foram fechadas como medida preventiva.

Para tentar tranquilizar a população, o ministro da Saúde disse que o governo já tinha um plano em andamento porque “estava claro que o que aconteceu poderia acontecer”. “A Itália está preparada. Aplicaremos o plano”, declarou.

*Com informações do EFE