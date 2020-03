Coronavírus: Itália busca ‘intensamente’ máscaras para profissionais de saúde

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO Com o surto da doença, o governo da Itália está encontrando dificuldade para comprar máscaras de proteção usada por funcionários da saúde



O governo da Itália está buscando máscaras de proteção para funcionários do setor de saúde, que atua no combate ao coronavírus, em meio a reclamações na Lombardia, área mais afetada do país, inclusive, pela qualidade do pouco material que chega.

“A nossa prioridade é permitir que os médicos, enfermeiros e todos os integrantes da equipe de saúde trabalhem com segurança. Com valentia e abnegação, eles se esforçam para curar os cidadãos nessa emergência, sem poupar esforços”, garantiu o primeiro-ministro, Giuseppe Conte.

Segundo o premiê, o governo está trabalhando intensamente para conseguir comprar, no menor tempo possível, todos os dispositivos de proteção necessários.

A Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus, 21.157 infectados e 1.441 mortos, segundo os últimos dados oficiais. A região da Lombardia é a que concentra o maior número de casos e óbitos no país.

Entretanto, mesmo com o surto da doença, o conselheiro de Saúde da Lombardia, Giulio Gallera, revelou que recebeu apenas “um pano ou lâminas de papel higiênico”, para os funcionários do setor, enquanto a necessidade é de máscaras cirúrgicas ou auto filtrantes.

O ministro de Autonomias, Francesco Boccia, no entanto, criticou o posicionamento das autoridades da Lombardia, que é governada pelo partido de extrema-direita Liga, e cobrou “senso de responsabilidade”.

*Com informações da EFE.