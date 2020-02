Itália cancela carnaval de Veneza para evitar disseminação do coronavírus

EFE/EPA/Andrea Fasani Itália teve aumento nos casos do COVID-19



As autoridades da Itália cancelaram, neste domingo (23), as comemorações do tradicional Carnaval de Veneza, que começou no dia 8 de fevereiro e terminaria no próximo dia 25. A medida serve como uma tentativa de impedir a propagação do coronavírus, após o número de pessoas infectadas no país subir para 133, ante 25 contabilizadas no sábado.

Segundo as autoridades, três pessoas em Veneza estão infectadas com o vírus COVID-19 e internados em estado crítico, quase todas agrupadas no norte no país, inclusive na região nordeste do Veneto, que inclui Veneza.

Mortes na China

Autoridades sanitárias chinesas anunciaram neste domingo (23) que mais 97 pessoas morreram após serem infectadas pelo novo coronavírus. Com a atualização, o número total de mortes causadas pela doença na China continental chegou a 2.442. A maioria das vítimas morava na província de Hubei.

O novo coronavírus já se espalhou para cerca de 30 países e territórios pelo mundo.

*Com Estadão Conteúdo