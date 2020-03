Itália tem mais de 3,5 mil novos casos de coronavírus em um dia

Matteo Bazzi/EFE O maior número de casos é na Lombardia, região localizada ao norte do país



O número de casos do novo coronavírus na Itália chegou a 24.747 — com 3.590 novos casos registrados entre sábado (14) e domingo (15), de acordo com Departamento de Proteção Civil do país. O número de mortos aumentou para 1.809.

De acordo com o departamento, o maior número de casos é na Lombardia, região localizada ao norte do país, onde fica a cidade de Milão, que tem 10.043 pessoas infectadas. Logo depois vem a Emília-Romanha, com 2.741 casos, Vêneto, com 1.989, e Marcas, com 1.087.

As mortes, segundo o órgão governamental italiano, são confirmadas como tendo sido causadas pelo coronavírus apenas depois do Instituto Superiore di Sanità (ISS) estabelecer a causa real da morte.

Até o momento, 2.335 pessoas foram curadas da doença no país, que tem o maior número de casos na Europa. Com o consideravelmente aumento nos últimos dias, a Itália é o atual epicentro da doença, como definiu a Organização Mundial de Saúde (OMS).

*Com informações do Estadão Conteúdo.