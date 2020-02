Itália confirma segunda morte por coronavírus

EFE/EPA/NICOLA FOSSELLA Máscaras estão em falta no comércio italiano



O governo da Itália começou a tomar medidas restritivas após a confirmação da segunda morte por conta do coronavírus no país, além do crescente número de infectados que não tinham vínculos diretos com o vírus. Ao todo, 25 pessoas já foram diagnosticadas.

Por conta dos contágios secundários, as autoridades de Lombardia e Veneto orientaram que escolas, empresas e restaurantes fiquem fechados. Eventos esportivos e missas foram cancelados. Em Milão, os escritórios públicos não tiveram expediente.

Centenas de pessoas que entraram em contato com as pessoas infectadas estão isoladas, aguardando resultados de exames, enquanto equipes acampam em frente a um hospital em Veneto para rastrear a população.

Em Codogno, onde foi identificado o primeiro paciente em estado grave, as ruas estão vazias e os estabelecimentos, fechados. As poucas pessoas que transitam pela cidade usam máscaras, itens que já faltam na Itália.

Sete casos foram relatados em Veneto até o momento, incluindo um homem de 78 anos que morreu na noite desta sexta-feira. Autoridades pedem que a população mantenha a calma, mas reconhecem que o número é alarmante, dado número de contágios secundários.

*Com Estadão Conteúdo