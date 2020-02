Governo da Itália confirma seis casos de coronavírus no país

EFE/EPA/MAURIZIO MAULE Equipe médica do Hospital de Codogno está sendo examinada



O governo italiano anunciou nesta sexta-feira, 21, seis casos de coronavírus no país. As informações são da Ansa. Os primeiros três casos confirmados, segundo as autoridades locais, são um casal – um homem de 38 anos e sua esposa, professora que leciona em Codogno; e um amigo.

Eles estão internados no Hospital Sacco, em Milão. O marido teria apresentado sintomas após se encontrar com uma pessoa vindo da China, seu estado de saúde é considerado grave. Os outros dois pacientes estão estáveis.

Autoridades de saúde informaram que todos as equipes médicas do hospital também foram examinadas, já que ao menos 60 pessoas tiveram contato com o homem. O trio ficará em quarentena.

Outros três pacientes do hospital de Codogno foram reportados logo depois por apresentarem sintomas parecidos. Os médicos investigam se eles tiveram contato com os primeiros infectados.

Todos os cidadãos de Castiglione d’Adda e Codogno foram orientados a ficar em casa por precaução. Em Emilia-Romagna, um caso está sendo investigado. Esses são os primeiros casos registrados no país.