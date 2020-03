Itália registra 345 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Riccardo Antimiani/EFE A Itália é o segundo país do mundo mais afetado pelo coronavírus



As autoridades da Itália confirmaram nesta terça-feira (17) que o país chegou a 2.503 mortes pelo novo coronavírus, sendo que 345 delas aconteceram nas últimas 24 horas.

Segundo o chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli, o número de positivos atualmente na Itália, o segundo país do mundo com mais casos depois da China, é de 26.062, o que representa um aumento de 2.989 casos em relação ao dia anterior. Por sua vez, 2.941 pessoas já foram curadas e tiveram alta.

Em relação a esse aumento no número de infectados desde o início da emergência, Borrelli explicou que é normal em relação à tendência atual. Ele disse também que os dados sobre infecções mais baixas só estarão disponíveis na próxima semana, quando as medidas de isolamento da população começarem a surtir efeito.

Com isso, o número total de infecções desde a detecção do surto no final de fevereiro é de 31.506, contando os positivos, óbitos e os curados. Das pessoas doentes, 2.060 estão em unidades de terapia intensiva, 879 delas na região norte da Lombardia, a mais afetada pela pandemia.

Por esse motivo, 50 pacientes doentes em unidades de terapia intensiva que não estavam infectados pelo coronavírus tiveram que ser transferidos para outros hospitais na Itália.

Enquanto isso, um hospital de campanha está sendo construído em Bergamo, uma das cidades que mais sofre com o contágio e com mais de 350 mortes nos últimos dias.

O diretor-geral da Agência Italiana de Farmácia (AIFA), Nicola Magrini, que participou da entrevista coletiva, explicou que na quinta-feira (19) começa o teste do Tocilizumabe, um medicamento usado contra a artrite reumatoide e que tem dado bons resultados às pessoas com coronavírus que o receberam.

“Na quinta-feira passada, aprovamos o primeiro teste clínico com um novo antiviral, esse protocolo já está ativo. Existem dados promissores sobre o Tocilizumabe, o estudo começará na próxima quinta-feira e tem como objetivo avaliar rapidamente o possível impacto do medicamento”, acrescentou.

*Com informações da Agência EFE