Andrea Merola/EFE A Itália foi um dos países europeus mais afetados pela pandemia do novo coronavírus



A Itália registrou 393 novos casos e 56 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último balanço publicado nesta sexta-feira (12) pela Defesa Civil local. Por sua vez, 1.747 pacientes tiveram alta, número mais de quatro vezes maior que o de novos infectados confirmados no último dia.

O total de vítimas fatais no país desde o início da emergência, em fevereiro, é de 34.223, e o número total de infecções é de 236.305.

Em comunicado, a Defesa Civil indicou que a região da Campânia, no sul do país, notificou um novo cálculo do número total de seus casos, o que fez com que hoje eles tivessem que subtrair 229 unidades do total de casos.

Isso explica que, se forem levados em consideração os números do total de contágios de ontem e os de hoje, a diferença é de 163.

Atualmente, na Itália existem 28.997 pacientes doentes, e, destes, 227 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O total de curados é de 173.085 curados.

*Com informações da Agência EFE