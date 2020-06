Itália tem menor número de novos casos de Covid-19 desde fevereiro

EFE/EPA/ANDREA FASANI O total de óbitos desde que a pandemia chegou ao país é de 33.689, e os contágios já chegam a 234.013



A Itália anunciou 88 novas mortes e 177 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (4) pela agência de Defesa Civil. Este é o menor número de novas ocorrências desde o final de fevereiro.

O total de óbitos desde que a pandemia chegou ao país é de 33.689, e os contágios já chegam a 234.013, incluindo os doentes mortos e recuperados.

Dos quase 35 mil casos ativos na Itália, 5.500 pacientes estão hospitalizados e 338 em terapia intensiva, a maioria na região da Lombardia, uma das mais afetadas. A Defesa Civil explicou que 957 pessoas se curaram desde a quarta-feira, o que eleva o total para 161.895.

Nesta quinta-feira foi reaberto o pronto-socorro do Hospital de Codogno, na Lombardia, no norte do país, que permaneceu 104 dias fechado. Foi no município que, em fevereiro, foi identificado o “paciente 1”, já que o “paciente 0” nunca foi descoberto.

O pronto-socorro foi reaberto com protocolos de segurança, como a medição de temperatura dos pacientes e controles para verificar se as máscaras estão bem colocadas no rosto.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, destacou que o desenvolvimento de uma vacina é fundamental para superar a pandemia de Covid-19, motivo pelo qual disse apostar em alianças internacionais e investimentos em saúde.

“O coronavírus (SARS-CoV-2) nos lembra dramaticamente o quão importante é a imunização para prevenir as pandemias. Também mostra que os investimentos em vacinas para a saúde mundial são essenciais não só para salvar vidas e proteger os mais vulneráveis, mas também para manter a segurança, a estabilidade e a prosperidades em nível global”, comentou.

* Com EFE