Itália registra o menor número de mortes desde o início de março

Roberto Monaldo/Estadão Conteúdo A Itália foi um dos países europeus mais afetados pela pandemia do novo coronavírus



A Itália registrou nesta terça-feira (09) 47 novas mortes por Covid-19, além de 283 novos casos nas últimas 24 horas, a maioria na região da Lombardia, no norte do país, de acordo com informações da Defesa Civil local.

Esse é o menor número de mortes desde o início de março, quando os dados da epidemia começaram a ser conhecidos.

A Defesa Civil explicou que, ao número de vítimas, foram acrescentados hoje mais 32 da região de Abruzzo, mas esses são relativos a dias anteriores, elevando o saldo total para 33.964 óbitos.

Além disso, hoje não foram registradas mortes em dez regiões: Campânia, Trentino-Alto Ádige, Sicília, Friuli-Venezia Giulia, Úmbria, Sardenha, Vale de Aosta, Calábria, Molise e Basilicata.

No total, 235.561 pessoas foram infectadas na Itália desde o início da pandemia, em fevereiro, quando o primeiro caso foi detectado.

De acordo com o vice-ministro da Saúde, Pierpaolo Sileri, o confinamento salvou aproximadamente 600 mil vidas no país. No entanto, ele enfatizou que “o vírus circula menos, pois temos sido bons em seguir as regras”.

No entanto, a ministra do Interior, Luciana Lamorgese, pediu às autoridades locais “para reforçar os controles nas boates” e enfatizou “a importância de atividades de conscientização para induzir um comportamento responsável, capaz de evitar o risco de novos surtos”.

*Com informações da Agência EFE