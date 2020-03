Itália: número de mortos por coronavírus sobe para 107

EFE/EPA/MARCO OTTICO Número de mortes sobe na Itália



O novo coronavírus ainda está em expansão na Itália, com 107 mortes de um total de 3.089 infectados, enquanto 276 pessoas já foram curadas, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (4) pela Defesa Civil italiana.

Nas últimas 24 horas o número de mortes aumentou de 79 para 107, e a maioria delas, 73, ocorreu na região da Lombardia, a mais afetada do país, disse o chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli.

Logo depois vem Emilia-Romagna, onde 22 mortes já foram registradas, Veneto (seis), Marche (quatro) Liguria e Puglia, com um caso cada. Do total de 2.706 casos atualmente positivos, a grande maioria, 1.497, está na Lombardia, e a próxima região mais afetada é Emilia-Romagna.

Um total de 295 pacientes estão internados em unidade terapia intensiva, 66 a mais do que ontem, outros 1.346 estão hospitalizados e 1.065 estão isolados em suas casas. O governo italiano aprovará nesta quarta um decreto com novas medidas para tentar impedir a propagação do vírus.

*Com informações da EFE