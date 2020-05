Itália tem números mais baixos de casos e mortes por Covid-19 desde 9 de março

EFE/EPA/PAOLO SALMOIRAGO A Itália se prepara para deixar a quarentena



A Itália registrou 145 novas mortes e 675 infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, números mais baixos desde que foi decretado o fechamento do país em 9 de março. O balanço foi divulgado neste domingo (17) pela Defesa Civil.

Desde que o primeiro caso de contágio local foi registrado na Itália no dia 21 de fevereiro, ocorreram 31.908 mortes e 224.760 contágios.

A queda na curva epidemiológica por vários dias incentivou o governo italiano a antecipar a reabertura das atividades comerciais do país. A partir desta segunda-feira (18), está autorizado o funcionamento de lojas, cabeleireiros, salões de beleza, restaurantes e confeitarias.

Em comparação as 875 infecções de ontem, apenas 675 foram detectadas nas últimas 24 horas, embora deva-se levar em conta que 60.101 testes foram realizados, quase 9 mil a menos que na sexta-feira (15).

A Lombardia continua sendo a região do país com o maior número de novas infecções e 326 foram registradas, cerca de metade do total de positivos em toda a Itália.

O número total de pessoas atualmente positivas é de 68.351, com uma diminuição de 1.836 pacientes em relação a ontem.

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou que, além das aberturas de amanhã, piscinas e academias voltarão a funcionar a partir do dia 25 e na segunda quinzena de junho será a vez dos teatros e cinemas.

*Com EFE