Itália registra menor número de mortes por Covid-19 em três meses

EFE/EPA/Andrea Merola A Itália registrou 44 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas



A Itália registrou 338 novos casos e 44 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço divulgado neste domingo (14) pela Defesa Civil local. É o número mais baixo de mortes desde 7 de março. Mas o número de infecções dos últimos dias não conseguem ficar abaixo dos 300.

Já o total de mortes no país desde o início da emergência, em fevereiro, é de 34.345, e o de contágios está em 236.989 até o momento.

Das 338 novas infecções, 244 foram registradas na região da Lombardia, no norte do país, enquanto em oito regiões nenhum novo caso foi detectado e não houve mortes em 11 regiões.

Atualmente há 26.274 pessoas positivas para o novo coronavírus no país, 1.211 a menos que ontem. E a situação continua melhorando nos hospitais, com apenas 3.594 internados e 209 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Com esses dados epidemiológicos, a Itália iniciará nesta segunda-feira (15) sua fase 3 da suspensão das restrições, com a reabertura de locais de entretenimento, como cinemas, teatros, casas de shows e salões para casamento, com algumas diferenças entre as regiões.

*Com EFE