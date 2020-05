Itália registra o menor número de mortes por Covid-19 desde o início do confinamento

EFE/EPA/CIRO FUSCO A Itália se prepara para sair da quarentena



A Itália registrou 153 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Defesa Civil neste sábado (16). Com o número, 89 a menos que ontem e o mais baixo desde o início do confinamento, em 10 de março, o país chegou a um total de 31.763 óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus.

Foram também confirmados 875 novos casos de Covid-19, totalizando 224.760 infecções desde o início da pandemia no país, em 21 de fevereiro.

A tendência de queda da curva epidemiológica incentivou o governo italiano a antecipar, de acordo com as regiões, a reabertura de quase todas as atividades comerciais do país para a próxima segunda-feira (18), em vez de fazê-lo gradualmente, conforme programado. Devem reabrir os bares, restaurantes, lojas de varejo e cabeleireiros e centros de beleza.

O número de pessoas doentes – atualmente em 70.187 -, também apresenta queda, com uma diminuição de 1.883 pacientes em relação a ontem.

Entre os atualmente positivos, 775 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com menos 33 pacientes do que ontem, e 10,4 mil pessoas estão hospitalizadas com sintomas, uma diminuição de 392 em comparação com 24 horas antes.

O governo também aprovou que a Itália abrirá suas fronteiras a partir com os países da União Europeia a partir de 3 de junho, sem a necessidade de quarentena. O decreto estabelece que, a partir desta data, também será permitida a circulação entre as diferentes regiões.

*Com EFE