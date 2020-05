Itália reabrirá aeroportos a partir de 3 de junho

Diego Maranhão/Estadão Conteúdo Passageiros usando máscaras cirúrgicas são vistos chegando em voo vindo de Roma, Itália



A ministra dos Transportes da Itália, Paola De Micheli, anunciou nesta quarta-feira (20) que todos os aeroportos do país serão reabertos em 3 de junho, quando acontecer a reabertura das fronteiras, fechadas por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

“Serão permitidas de novo as viagens entre regiões e as internacionais. Será encerrada toda a limitação ao transporte público”, explicou a integrante do governo durante audiência na Câmara dos Deputados.

De Micheli explicou aos parlamentarem que o fechamento ou as restrições de funcionamento de aeroportos e estações de trem, durante os piores momentos da pandemia no país, visaram eliminar “custos inúteis” das empresas, devido a baixa demanda.

A Itália, que de acordo com boletim mais recente, tem 226.699 casos confirmados e 32.169 mortes em decorrência da Covid-19, vem relaxando as restrições e eliminando proibições, diante da melhora na situação epidemiológica.

O governo decretou o confinamento obrigatório no país, além da paralisação de atividades não essenciais em 9 de maio, mas vem desde 4 de maio iniciando o processo de retomada da normalidade. Nesta segunda, quase todos os estabelecimentos comerciais, assim como praias, foram reabertos.

Em 3 de junho, dentro do cronograma estipulado, será permitido viajar entre diferentes regiões do território italiano e haverá a reabertura das fronteiras para viajantes das União Europeia, que não precisarão mais passar por 14 dias de quarentena obrigatória.

A companhia Alitalia já anunciou que, a partir de 2 de junho, retomará as conexões com a Espanha e com Nova York, nos Estados Unidos. Além disso, voltará com a ponte aérea entre Milão, o epicentro da pandemia no país, e o sul do país.

*Com informações da EFE