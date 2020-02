Itália registra 7ª morte pelo coronavírus; 11 cidades estão isoladas

ANGELO CARCONI/EFE/ANSA Disseminação do coronavírus pela Itália preocupa autoridades



O número de mortos no norte da Itália devido ao coronavírus Covid-19 subiu a sete nesta segunda-feira (24).

O chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli, durante entrevista coletiva. Borrelli explicou que, desses 219 casos, 167 foram detectados na Lombardia, 27 no Veneto, 18 na Emilia Romagna, 4 no Piemonte e também os três infectados em Roma, já conhecidos há várias semanas.

Borrelli explicou que dos infectados, 93 estão internados e 23 estão na unidade de terapia intensiva, enquanto os demais permanecem em casa, pois não apresentam nenhum sintoma.

Ele também lembrou que o chamado “paciente zero”, que teria causado o contágio no norte da Itália, ainda não foi encontrado, nem a relação entre os dois focos, um em Codogno, na província de Lodi, na Lombardia, e o outro em Vo’ Euganeo, em Veneto.

Além da proibição de entrar e sair de 11 cidades do norte da Itália, impactando na vida de 50 mil pessoas, as regiões afetadas do Piemonte, Lombardia e Veneto adotaram medidas extraordinárias, como a suspensão do Carnaval de Veneza, festas e outros eventos culturais e esportivos, assim como o funcionamento de museus, escolas e universidades estão interrompidos.

*Com Agência EFE