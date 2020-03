Itália restringe deslocamentos em todo o país para conter coronavírus

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO A Itália ampliou as medidas restritivas de deslocamentos



O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou nesta segunda-feira (9) a ampliação das medidas restritivas de deslocamentos, que já estavam em vigor no norte, para todo o território do país, para tentar conter o avanço do coronavírus.

“Não haverá uma zona vermelha, uma zona restrita no país e outra não. A Itália estará protegida em seu conjunto. Trata-se de evitar os deslocamentos em toda a península, com exceção de casos de necessidade, por motivos laborais ou de saúde”, declarou o político em pronunciamento.

O governo da Itália também suspendeu os eventos esportivos em todo o país até 3 de abril devido ao avanço do novo coronavírus.

“Não há motivo para que os eventos esportivos prossigam”, declarou Conte, que atendeu a um pedido feito mais cedo pelo Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni)

Na Itália, o coronavírus já deixou 463 mortos, e 8 mil pessoas estão infectadas atualmente.

*Com EFE