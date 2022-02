Itália retira obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes abertos

Segundo ministro, utilização do equipamento em ambientes fechados seguirá obrigatória; medida entra em vigor nesta sexta-feira, 11

EFE/EPA/ANDREA MEROLA

O governo da Itália, através do Ministério da Saúde, assinou uma ordem que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. A medida foi assinada nesta terça-feira, 8, e entrará em vigor a partir do dia 11 de fevereiro. O texto assinado pelo ministro Roberto Speranza determina que todos os cidadãos deverão andar com uma máscara e utilizá-la ao ar livre caso estejam em um ambiente com um grande número de pessoas. Em locais fechados, o uso do equipamento seguirá sendo obrigatório para evitar a propagação do coronavírus. A ordem seguirá válida até 31 de março, quando o Estado de emergência será encerrado. Em comunicado, o ministro afirmou que estuda um relaxamento das restrições de ocupação de público em estádios e demais instalações esportivas anto abertas quanto ao ar livre. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, a Itália registrou 11,7 milhões de casos e quase 50 mil mortes pela doença.

*Com informações da EFE