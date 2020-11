Itália ultrapassa a marca de 1 milhão de casos de Covid-19

Após registrar 32.961 infecções em 24 horas, o país se tornou o décimo a superar a marca

EFE/EPA/ANDREA MEROLA

A Itália se tornou o décimo país a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos da Covid-19. O número total de infecções pelo novo coronavirus no país é de 1.028.424, sendo que 32.961 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de mortes contabilizadas desde o começo da pandemia é de 42.953. Em números de vítimas fatais, a Itália é o sexto colocado do ranking mundial e o segundo no continente, atrás apenas do Reino Unido. A marca foi ultrapassada em meio ao crescimento do número de casos da doença no país. Quatro regiões estão em lockdown até o dia 3 de dezembro.

Com os novos casos, a Itália se junta ao grupo de nove países que já registraram mais de 1 milhão de infecções. São eles: Estados Unidos (10,3 milhões), Índia (8,6 milhões), Brasil (5,7 milhões), França (1,8 milhões), Rússia (1,8 milhões), Espanha (1,4 milhões), Argentina (1,2 milhões), Reino Unido (1,2 milhão) e Colômbia (1,1 milhão). Na época em que o lockdown foi anunciado, a Itália era o 12º país com mais casos, mas ultrapassou o México e o Peru.