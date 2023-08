Italiana do meme ‘attenzione pickpocket’ é roubada em Veneza

Monica Poli estava com seu grupo de patrulha em um ponto turístico quando teve seu celular arrancado das mãos

Reprodução/Youtube | antennatre Monica é vereadora pela Liga, partida de extrema-direita, e atua em grupo de patrulha na cidade turística



A italiana Monica Poli, que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas por causa do meme “attenzione pickpocket“, no qual alertava turistas para a ação dos ladrões de carteira, foi assaltada em Veneza, na Itália. A cidade turística foi palco do vídeo em que Poli viralizou com a expressão usada para chamar a atenção de visitantes e denunciar batedores de carteira. No entanto, segundo o jornal Corriere Del Veneto, Monica foi assaltada nesta sexta-feira, 18. Ela estaria no Piazzale Roma, ponto turístico de Veneza, com pessoas do grupo de patrulha do qual faz parte, o Cittadini Non Distratti (Cidadões não distraídos, em tradução livre), quando teve seu celular arrancado de suas mãos e levado por ladrões. O grupo do qual ela faz parte percorre a cidade e alerta para a presença de possíveis batedores de carteira. Monica é vereadora em Veneza pela Liga, partido de extrema-direita da Itália. Até o momento, a polícia de Veneza não se pronunciou sobre o caso.