Itamaraty condena ataque com foguete às Colinas de Golã, em Israel, e bombardeio em Gaza

‘O Brasil manifesta absoluto repúdio a ataques contra a população civil e alerta para o perigo do alastramento, para toda a região, do conflito ora em curso em Gaza’, diz o comunicado do Itamaraty

EFE/EPA/ATEF SAFADI Um foguete lançado do Líbano em direção a Majdal Shams causou múltiplas vítimas civis, incluindo crianças, neste sábado (27)



O governo brasileiro informou por nota que condena o ataque com foguete, realizado neste sábado (27) a um campo de futebol em Majdal Shams, localizada nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967, o qual resultou em mais de uma dezena de mortos e mais de 30 feridos, entre os quais crianças e adolescentes. “O Brasil manifesta absoluto repúdio a ataques contra a população civil e alerta para o perigo do alastramento, para toda a região, do conflito ora em curso em Gaza”, diz o comunicado do Itamaraty. “O governo brasileiro salienta, nesse contexto, a necessidade de imediata implementação da Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e conclama todas as partes envolvidas a exercerem a máxima contenção e se absterem de ações que possam conduzir à escalada de violência no Oriente Médio”, completa.

Em outra nota, o Ministério das Relações Exteriores também comunicou que repudia o bombardeio, realizado hoje pelo exército israelense, de escola que abrigava deslocados internos do conflito em Gaza, localizada em Deir Al-Balah, no centro da Faixa, o qual resultou em cerca de 30 mortes e dezenas de feridos entre os quais mulheres e crianças.

“Ao manifestar absoluto repúdio ao emprego de força militar contra a população civil e exortar ao pleno respeito aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário, o Brasil reitera a urgência da implementação da Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e conclama todas as partes envolvidas no conflito a exercerem a máxima contenção e se engajarem em conversações que permitam cessar-fogo imediato e duradouro”, informou o Itamaraty.

