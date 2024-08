J. K. Rowling, Elon Musk e Donald Trump estão entre os nomes que Imane Khelif acusou de assédio virtual

Escritora, empresário e ex-presidente usaram as redes sociais para espalhar boatos que a boxeadora era uma pessoa trans

MOHD RASFAN / AFP Imane Khelif, 25 anos, é a atual campeã olímpica



As olimpíadas acabaram, mas as polêmicas ainda não. A escritora J.K. Rowling, conhecida por produzir as obras de Harry Potter e o empresário Elon Musk, X (antigo Twitter) e Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foram citados durante queixa de assédio cibernético que a boxeadora argelina Imane Khelif, 25 anos, abriu no Ministério Público de Paris. Ela é a atual campeã olímpica dos peso-médio.

Tanto a escritora, o empresário e Trump estariam entre alguns dos responsáveis pelos ataques que a boxeadora sofreu nas redes sociais desde o começo das Olimpíadas de Paris após a Federação Internacional de Boxe publicar que tanto Khelif, quanto a outra lutadora, a taiwanesa Lin Yu-ting não haviam passado em testes de gênero no ano de 2023.

A escritora usou de uma foto durante uma luta de Khelif contra a italiana Angela Carini e escreveu que a primeira figura era um homem e estava “desfrutando do sofrimento de uma mulher que ele acabou de socar na cabeça.” O empresário, por sua vez, compartilhou uma publicação da nadadora Riley Gaines que dizia que homens não pertencem aos esportes femininos. “Absolutamente”, ele escreveu.

Já o republicano compartilhou uma foto do combate entre Khelif e Carini e disse que vai manter os homens longe dos esportes femininos.