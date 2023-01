Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, anuncia renúncia ao cargo em fevereiro

No cargo deste 2017, Ardern deixará o governo em 7 de fevereiro e convocará eleições para outubro deste ano

EFE/EPA/JULIAN SMITH Ardern assumiu o comando do governo neozelandês quando tinha apenas 37 anos



A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, 42, anuncio que irá renunciar ao cargo em fevereiro deste ano. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 18. Durante a reunião anual de seu partido, Ardern teria dito que estava na hora de deixar o cargo, “Estou saindo, porque com um papel tão privilegiado vem a responsabilidade. A responsabilidade de saber quando você é a pessoa certa para liderar e também quando não é. Eu sei o que este trabalho exige. E sei que não tenho mais o suficiente no tanque para fazer justiça. É simples assim”, disse Ardern. A primeira-ministra assumiu o cargo em 2017, quando se tornou a chefe de Estado mais jovem do mundo, com 37 anos. Em seu mandato, ela liderou a Nova Zelândia durante a pandemia de Covid-19 e em episódios como os ataques a duas mesquistas e Christchurch e uma erupção vulcânica. O último dia de Ardern no governo será em 7 de fevereiro. Novas eleições serão realizadas em outubro deste ano para definir o sucessor.

*Com informações da AFP