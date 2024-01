Japan Airlines pede desculpas por morte de animais de estimação em acidente aéreo

Empresa emitiu comunicado sobre mortes de animais a bordo do voo 516, que pegou fogo após colidir com outra aeronave

STR / JIJI PRESS / AFP Foto fornecida pela Jiji Press mostra um avião da Japan Airlines em chamas na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio



A Japan Airlines emitiu um pedido de desculpas pelas mortes de animais de estimação a bordo do voo 516, que pegou fogo após colidir com outra aeronave na pista do Aeroporto de Haneda na terça-feira, 2, no Japão. A empresa confirmou que dois animais de estimação estavam a bordo da aeronave e lamentou não ter conseguido resgatá-los. Em nota, a JAL expressou suas condolências aos donos dos animais e assumiu a responsabilidade de cuidar dos “membros da família” de seus clientes. A empresa ressaltou que, em situações de emergência, os animais despachados como bagagem têm menor prioridade em relação às vidas humanas, mas garantiu que faz todos os esforços para garantir um transporte seguro para os animais.