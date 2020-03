Covid-19: Japão planeja ampliar restrições para entrada de estrangeiros

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Atualmente, o Japão restringe a entrada de estrangeiros que estiveram em determinadas regiões da China, Coreia do Sul, Itália e Irã



A agência NHK apurou que o governo japonês planeja ampliar restrições para a entrada de estrangeiros de determinadas regiões da Europa, onde o novo coronavírus se alastra rapidamente.

As novas restrições valerão para três regiões na Espanha, incluindo a região de Madri; quatro na Itália, incluindo a região da Ligúria, no norte do país; a região de Ticino, no sul da Suíça; e toda a Islândia.

A medida foi tomada após Tóquio ter elevado, na segunda-feira (16), seu alerta de viagens para as mesmas regiões europeias para o nível 3 – o segundo mais alto, que recomenda o cancelamento de viagens.

O governo considera ainda pedir a viajantes procedentes de países europeus, incluindo França e Alemanha, que se mantenham em isolamento por 14 dias. O pedido também será feito a viajantes japoneses.

*Com informações da Agência Brasil