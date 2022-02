Japão anuncia sanções contra a Rússia após ações na Ucrânia

Primeiro-ministro Fumio Kishida pediu que o governo russo retome as ‘negociações diplomáticas’, mas avisou que, caso a situação piore, irá adotar medidas adicionais em colaboração com outros países do G7

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou uma série de sanções que serão implementadas contra a Rússia depois que o governo de Vladimir Putin reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. O anúncio foi feito pelo premiê japonês nesta quarta-feira, 23, e segue a tendência adotada por outros países, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Em pronunciamento à imprensa, Kishida condenou a “violação do direito internacional” e anunciou a suspensão de vistos e o congelamento de fundos dos territórios separatistas ucranianos, que passarão a estar sujeitos a um embargo comercial. Além disso, o governo irá bloquear novas emissões de dívida soberana russa nos mercados japoneses. Na visão do primeiro-ministro, as sanções estão alinhadas às anunciadas por outras nações e entrarão em vigor “o mais rápido possível”, assim que os detalhes forem finalizados. Kishida também afirmou que, caso a situação envolvendo a Ucrânia piore, o governo japonês irá adotar medidas adicionais colaboração com outros países do G7 “o mais rápido possível”. Por fim, o premiê pediu que a Rússia retome as “negociações diplomáticas” e garantiu que seu governo fará tudo para proteger os japoneses que ainda vivem no país.

*Com informações da EFE