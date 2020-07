Japão: Aumento de casos da Covid-19 em Tóquio preocupa autoridades

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA A última vez que Tóquio havia registrado mais de 100 casos diários da Covid-19 foi em 2 de maio. Até o momento, a cidade registra 6.523 casos e 325 mortes pela doença



Pelo segundo dia consecutivo, Tóquio, a capital do Japão, registrou mais de 100 casos da Covid-19. Com 124 novas infecções confirmadas, as autoridades locais pediram nesta sexta-feira (3) que a população aumente os esforços para evitar uma nova onda da doença.

“Contamos mais de 100 pessoas por dois dias seguidos depois de dois meses”, admitiu a governadora da capital, Yuriko Koike, que no próximo domingo busca a reeleição. O novo aumento representa um revés nas tentativas oficiais de buscar o “novo normal”, após o fim do alerta de saúde no país.

A última vez que Tóquio havia registrado mais de 100 casos diários da Covid-19 foi em 2 de maio. Até o momento, a cidade de 14 milhões de habitantes registra 6.523 casos e 325 mortes pela doença, o que representa um terço do total registrado no país em termos de número de infectados e falecidos.

