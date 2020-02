Japão decide fechar todas as escolas até o fim de março devido ao Covid-19

Kimimasa Mayama/EFE O ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, anunciou nesta terça-feira medidas para frear o avanço do coronavírus no país



O governo do Japão recomendou nesta quinta-feira (27) o fechamento temporário de todas as escolas de ensino médio e fundamental até o fim do mês de março, para tentar conter o surto do novo coronavírus, que até agora causou oito mortes no país.

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe anunciou esta medida durante uma reunião nesta quinta com seu gabinete para discutir a situação do Covid-19, que já infectou mais de 900 pessoas no país, a maioria delas entre os passageiros no cruzeiro Diamond Princess.

“Com base na prioridade de proteger a saúde e segurança das crianças, queremos evitar o possível risco potencial de infecção em larga escala em lugares onde tanto alunos como professores passam muitas horas por dia”, disse Abe no início da reunião.

“Estamos fazendo todos os esforços para impedir a propagação do contágio em todos os lugares, e nesse sentido as próximas duas semanas são extremamente importantes”, disse o premier.

A recomendação feita pelo governo, que deve ser implementada por cada autoridade local do país, acrescenta ao pedido feito na véspera para adiar por duas semanas todos os grandes eventos esportivos ou culturais programados para os próximos dias.

Essas medidas fazem parte da estratégia adotada pelo governo liderado por Abe para conter o novo coronavírus diante do aumento de infecções que foram registradas em diferentes partes do país nas últimas duas semanas.

*Com informações da EFE