Covid-19: Japão dará US$ 300 milhões para desenvolvimento de vacina

O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, prometeu dar US$ 300 milhões em auxílio financeiro para uma organização internacional que pretende desenvolver uma vacina contra o coronavírus.

A promessa foi feita em uma mensagem de vídeo enviada a uma conferência online realizada na quinta-feira (4) pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi).

De acordo com Abe, esse total inclui US$ 200 milhões adicionais, além dos US$ 100 milhões que o Japão já havia prometido no mês passado. O primeiro-ministro disse que “o desenvolvimento de vacinas está em progresso, coletando a sabedoria de toda a humanidade. Precisamos estar bem preparados para enviá-las rapidamente a países em desenvolvimento assim que elas estiverem disponíveis.”

Até o momento, o Japão já contabiliza 16.948 casos da Covid-19 e 913 mortes pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

*Com informações da Agência Brasil