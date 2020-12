Japão é atingido por terremoto pela terceira vez na semana

O tremor deste sábado foi o mais forte, com magnitude de 5,5 na escala Richter, mas não causou danos ou risco de tsunami

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Por estar no limite de uma placa tectônica, o Japão é atingido com frequência por terremotos



Um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter atingiu o norte do Japão neste sábado, 12. Felizmente, não há riscos de tsunami e não houve registro de vítimas ou danos graves. De acordo com a Agência Meteorológica do país, o tremor ocorreu às 16h19 do horário (4h19 de Brasília), na costa da província de Iwate, com o hipocentro a 50 quilômetros da superfície. A intensidade na área mais afetada chegou a 5 (faixa inferior), de acordo com a escala do Japão, que tem um máximo de 7. Na última semana, o país registrou três tremores com magnitude 5 ou superior, embora o de hoje tenha sido o mais forte.

*Com informações da EFE