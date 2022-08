Japão lança competição para impulsionar jovens a consumirem mais bebida alcoólica

‘Viva o sakê’ é uma campanha que pede que pessoas entre 20 e 39 anos apresentem propostas para retomar a popularidade dos drinks

Pixabay/ cplz99atcsnilyk Consumo de álcool no japão caiu após a pandemia de Covid-19 e mexeu na economia do país



O governo do Japão lançou uma competição nacional, denominada campanha “Viva o sakê”, para impulsionar os jovens a consumirem mais bebidas alcoólicas, seja em casa ou nos bares, já que a mudança de postura tem prejudicado a economia do país, de acordo com o jornal britânico “The Guardian”. A responsável pela competição, a Agência Nacional de Impostos, pede que jovens entre 20 e 39 anos apresentem propostas para retomar a popularidade dos drinks alcoólicos até o dia 9 de setembro. Os finalistas participarão de um evento de gala em Tóquio no dia 10 de novembro. A imprensa local acredita que a pandemia de Covid-19 tenha contribuído para a mudança nos hábitos de consumo, o que fez com que os japoneses apelassem para estratégias que voltem a atrair os jovens e movimentar a economia. Segundo a agência Jiji Press, cerca de metade dos jovens japoneses não têm o hábito de beber diariamente. Dados da Agência Nacional de Impostos, o consumo caiu em média 100 litros por pessoa ao ano em 1995 para 75 litros em 2020, o que impactou diretamente o lucro do país nesta área que antes tinham 3% de receita em 2011 para 1,7% em 2020. O importo total no ano fiscal de 2020 caiu mais de 110 bilhões de ienes, a maior queda já registrada em 31 anos, segundo o jornal Japan Times.