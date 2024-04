Japão sofre terremoto de 6,4 graus de magnitude

Não foram registrados danos físicos e nem vítimas na ilha de Shikoku, a quarta maior do Japão

Nas províncias de Ehime e Kochi o tremor atingiu o nível 6 menos na escala sísmica japonesa



Nesta quarta-feira (17), um terremoto de 6,4 graus de magnitude atingiu a ilha japonesa de Shikoku, a quarta maior do Japão. No momento do terremoto às 23h14 (hora local, 11h14 de Brasília), não foi emitido nenhum alerta de tsunami e nenhum dano material ou vítimas foram registrados. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que faz o registro de atividade sísmica global, o terremoto foi localizado a 25 quilômetros de profundidade, com epicentro a 17 quilômetros da cidade de Uwakima. Nas províncias de Ehime e Kochi o tremor atingiu o nível 6 menos na escala sísmica japonesa (onde existem duas categorias no nível seis, menos e mais, dependendo da sua intensidade), que tem um total de 7 níveis e é focada na medição do tremor na superfície e em danos potenciais, informou a Agência Meteorológica do Japão. Localizado no Círculo de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, o Japão sofre terremotos com certa frequência, motivo esse que a ilha possui uma infraestrutura especialmente projetada para resistir a esses episódios.

publicado por Tamyres Sbrile

*Com informações da EFE